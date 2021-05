Kristen Stewart in Viggo Mortensen v filmu Crimes of the Future

Los Angeles, 3. maja - Kristen Stewart in Viggo Mortensen bosta zaigrala v znanstvenofantastičnem trilerju Crimes of the Future (Zločini prihodnosti) kanadskega režiserja Davida Cronenberga. Film bo prikazal priljubljenega umetnika performansa, čigar triki vključujejo vzgojo novih organov v njegovem telesu.