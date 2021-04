V Kinodvoru film o tragični usodi Marxove hčere, borki za pravice

Ljubljana, 30. aprila - Kinodvor je v četrtek premierno prikazal film Gospodična Marx o najmlajši hčeri nemškega filozofa Karla Marxa, ki je življenje posvetila boju za pravice delavcev in žensk, enakopravnost spolov in prepoved otroškega dela. V kostumsko dramo je zgodbo oblikovala režiserka in scenaristka Susanna Nicchiarelli.