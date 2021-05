V Zagorju ob Savi prenovili večnamensko dvorano v Proletarcu

Zagorje ob Savi, 2. maja - V Zagorju ob Savi so prenovili večnamensko dvorano v Proletarcu. V okviru projekta, ki se je pričel februarja letos, so v okoli 100 kvadratnih metrov velikem prostoru prenovili tla in stene ter zamenjali elektro instalacije. Vrednost naložbe je znašala 43.350 evrov, so sporočili z občine.