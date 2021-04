Vlada sprejela program stabilnosti

Ljubljana, 28. aprila - Vlada je danes sprejela program stabilnosti, ki pojasnjuje in v kontekst postavlja javnofinančno politiko v tem in naslednjih letih ter jo postavlja v okvir pakta za stabilnost in rast. Na ravni EU je sicer zaradi pandemije covida-19 začasno dovoljen odmik od pravil pakta in tudi slovenska fiskalna politika ostaja ekspanzivna.