Neznanec ponoči z rdečo barvo popisal partizanski spomenik v Tacnu

Tacen, 28. aprila - Ljubljanski odbor Levice je opozoril, da je neznanec ponoči z rdečo barvo popisal spomenik vstaje slovenskega naroda. Policija je bila o tem obveščena in si je spomenik ogledala, o dogodku pa še zbirajo informacije, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V Levici so dejanje označili za vandalizem.