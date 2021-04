Policija preprečila strelski pohod, osumljeni že v priporu

Kranj, 28. aprila - Slovenski policisti so v sodelovanju z ameriškimi varnostnimi organi preprečili izvedbo načrtovanih množičnih pobojev z orožjem v gorenjskih javnih ustanovah. Popoldne so predstavili nekaj dodatnih podrobnosti, a so bili pri odgovorih zaradi interesa preiskave precej redkobesedni. Osumljeni za načrtovana dejanja je sicer v priporu.