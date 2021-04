Santander v prvem četrtletju močno okrepil dobiček

Madrid, 28. aprila - Španska bančna skupina Santander je v prvem četrtletju zabeležila 1,61 milijarde evrov čistega dobička, kar je 385,5 odstotka več kot v prvem četrtletju lani in najvišji četrtletni dobiček od 2010. Veliko rast so beležili predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, poslovno poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.