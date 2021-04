Na Radiu Slovenija premiera radijske igre Saše Pavček Rumi in kapitan

Ljubljana, 28. aprila - Na Prvem programu Radia Slovenija bo v nedeljo ob 8.05 premiera pustolovske radijske igre po knjigi Saše Pavček Rumi in kapitan. Igralka in pesnica Saša Pavček je ustvarila pravo otroško Odisejo, polno pasti, izzivov, pa tudi veselja in užitkov. Prvotno besedilo je za radio priredila tako, da dogajanju iz knjige ničesar ne manjka.