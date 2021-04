Nastopi z balkonov kot opozorilo, da je skrajni čas za kulturo v živo

Maribor, 29. aprila - Pet minut pred dvanajsto se bosta z balkonov kulturnih institucij in znamenitosti po Sloveniji zaslišali živa glasba in beseda, oživele bodo lutke in plesne figure. Z akcijo Narodnega doma Maribor, ki se ji pridružujejo kulturne institucije in ustvarjalci po vsej državi, želijo opozoriti na kritično stanje v slovenskem kulturnem sektorju.