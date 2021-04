V središču Ljubljane shod tudi za svobodo, demokracijo in vladavino prava

Ljubljana, 27. aprila - Na dan upora proti okupatorju se je v Ljubljani zbrala množica ljudi, ki so izrazili upor proti zanje spornim ravnanjem oblasti. Slišati je bilo znano geslo smrt fašizmu, svoboda narodu. V govorih in s transparenti so se med drugim zavzeli za svobodo, demokracijo in vladavino prava. Rojeva se nova združena fronta, so sporočili protestniki.