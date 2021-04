Na Prešernovem trgu shod tudi za svobodo, demokracijo in vladavino prava

Ljubljana, 27. aprila - Ob današnjem dnevu upora proti okupatorju se je na ljubljanskem Prešernovem trgu zbrala množica ljudi, ki so se odzvali pozivom, da izrazijo nasprotovanje zanje spornim ravnanjem oblasti. Zbrane bodo nagovorili predstavniki različnih družbenih področij. Zbrani so se sicer s transparenti zavzeli za svobodo in vrnitev oblasti ljudstvu.