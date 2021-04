AGRFT deluje na novi lokaciji na Aškerčevi

Ljubljana, 29. aprila - Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) je s februarjem ob upoštevanju epidemioloških ukrepov začela delovati na novi lokaciji na Aškerčevi ulici. Po šestih letih dela so stavbo nekdanje fakultete za kemijo razdelili na filmski in gledališki del. Dekan Tomaž Gubenšek je prepričan, da bo služila nadaljnjih nekaj desetletij.