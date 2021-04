Na Hrvaškem napovedujejo nižje turistične takse

Zagreb, 26. aprila - V približno 30 hrvaških mestih bodo s 1. majem znižali turistične takse, je potrdilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Na območju Dubrovnika nameravajo turistično takso znižati za 50 odstotkov, in sicer z 20 na 10 kun (z 2,66 na 1,33 evra) po osebi za nočitev, so napovedali v tamkajšnji turistični skupnosti.