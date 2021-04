Policija preiskuje sumljivi smrti dveh starostnikov v Cerknici

Cerknica, 26. aprila - Policisti so bili v nedeljo zjutraj obveščeni o sumljivi smrti na območju Cerknice. Na kraju so našli trupli 87-letne ženske in 85-letnega moškega, oba sta bila zadušena, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policisti sumijo, da bi lahko šlo za uboj in nato samomor.