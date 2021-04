Prvi dan travniških sadovnjakov poudarja pomen biotske pestrosti

Ljubljana, 30. aprila - V Evropi bomo danes obeležili prvi dan travniških sadovnjakov, v Sloveniji na pobudo ljubljanske biotehniške fakultete in Zveze sadjarskih društev Slovenije. Ta dan poudarja pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v evropskem prostoru, so sporočili iz zveze.