Mercator po dolgi poti pod okriljem Fortenove, v vodstvu obeh družb govorijo o novem začetku

pripravil Jernej Šmajdek

Ljubljana/Zagreb, 23. aprila - Delnice Mercatorja so bile po številnih zapletih danes s propadlega Agrokorja prenesene na skupino Fortenova, ki je nastala na Agrokorjevem pogorišču. V vodstvu Mercatorja in Fortenove to vidijo kot začetek nove dobe in priložnost za razvoj vseh deležnikov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek meni, da je prenos v interesu Slovenije.