V srednje šole se je za prihodnje šolsko leto prijavilo več kot 20.000 kandidatov

Ljubljana, 23. aprila - V srednješolske programe se je za prihodnje šolsko leto do 2. aprila na skupno 24.108 razpisanih mest prijavilo 20.049 kandidatov. Do 22. aprila je svojo prijavo na drugo šolo ali drug izobraževalni program preneslo 1665 kandidatov, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.