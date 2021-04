Pandemija na novo osvetlila pomen stabilne prehranske verige in prehranske varnosti

Bruselj/Ljubljana, 24. aprila - Podobno kot druga področja je pandemija covida-19 na novo osvetlila tudi pomen stabilne prehranske verige in prehranske varnosti. O pomenu zdrave in sveže hrane, osveščanja o tem, o vlogi kratkih dobavnih verig in vračanju k tradicionalnim sortam so minuli teden razpravljali udeleženci spletne razprave.