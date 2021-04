Pohodniška pot Juliana Trail prejela mednarodno nagrado

Bohinj, 24. aprila - Britansko združenje turističnih piscev in novinarjev je pohodniško pot Skupnosti Julijskih Alp Juliana Trail na podelitvi nagrad za leto 2020 imenovalo za Najboljši evropski turistični projekt, so sporočili iz Turizma Bohinj. Kot je ob tem poudaril koordinator Skupnosti Julijskih Alp Klemen Langus, gre za pomembno in posebno nagrado.