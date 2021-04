Cirque du Soleil s predstavami po več kot letu dni

Montreal, 26. aprila - Minilo je skoraj 400 dni od zadnjega nastopa kanadske artistične skupine Cirque du Soleil, minuli teden pa so napovedali ponovne izvedbe štirih predstav. Akrobati bodo junija in julija nastopali v Las Vegasu v fantazijski Mystere in vodni predstavi O, predstavi Kooza in Luzia pa bosta gostovali v Dominikanski republiki in Veliki Britaniji.