Vlada z novelo zakona o javnem naročanju tudi za odpravo nekaterih administrativnih obveznosti

Ljubljana, 23. aprila - Vlada je na četrtkovi dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o javnem naročanju. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti, so navedli.