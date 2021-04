V Španiji se nadaljuje mrtvi tek za nogometnega prvaka

Madrid, 22. aprila - Prva štiri moštva španskega nogometnega prvenstva so uspešno opravila svoje naloge v 31. krogu. Medtem ko sta Sevilla in Real Madrid slavila že v sredo, sta danes zmagala tudi Atletico Madrid ter Barcelona. Jan Oblak je s soigralci strl odpor Huesce z 2:0 in se vrnil na vrh razpredelnice, Barcelona pa je bila boljša od Getafeja s 5:2.