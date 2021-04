V Piranu od danes na ogled skupinska razstava Jaz bivam

Piran, 23. aprila - V Mestni galeriji Piran danes odpirajo razstavo Jaz bivam - Obleka kot regenerator identitete in ambienta med umetnostjo, modo in predstavami, na kateri se bo predstavilo sedem slovenskih in italijanskih avtoric. Razstava ponuja dinamičen dialog in preplet različnih likovnih zvrsti: fotografije, mode, performansa, videa in instalacije.