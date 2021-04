Svet ECB potrdil obstoječo spodbujevalno denarno politiko

Frankfurt, 22. aprila - Svet ECB danes pričakovano ni sprejemal novih potez denarne politike in je ohranil njeno trenutno spodbujevalno naravo. Obrestne mere ostajajo rekordno nizke, programi odkupovanja obveznic nespremenjeni. Predsednica ECB Christine Lagarde meni, da je do stabilnega okrevanja še dolga pot in da je razprava o zmanjševanju dinamike ukrepanja prezgodaj.