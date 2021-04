Soteska Vintgar po daljšem zaprtju znova vabi obiskovalce

Gorje, 22. aprila - Po zimi in zaostrenih epidemioloških ukrepih ta konec tedna soteska Vintgar ponovno odpira svoja vrata. Turistično društvo je pred tem poskrbelo za ureditev brežin in zamenjavo poškodovanih podestov. V petek bodo v soteski najprej pozdravili občane Gorij, Bleda in Jesenic, v soboto pa soteska vabi tudi ostale obiskovalce.