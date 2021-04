Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Center za kreativnost začenjata projekt Design Dining

Ljubljana, 22. aprila - Muzej za arhitekturo in oblikovanje in Center za kreativnost izvajata projekt Design Dining: slovenski oblikovalski pogrinjek, pri katerem bo deset izbranih oblikovalcev zasnovalo nov produkt za namene namiznega pogrinjka. Produkti bodo predstavljeni na pop-up dogodkih ter razstavah doma in v tujini. Prijave na projekt zbirajo do 18. maja.