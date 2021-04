Pomurski sejem se letos pripravlja na tri sejme in vsa ocenjevanja kakovosti

Gornja Radgona, 22. aprila - Potem ko je Pomurski sejem odpovedal vse lanske in letošnje spomladanske sejme, se pripravlja na letošnji kmetijsko-živilski sejem Agra, sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra ter sejem sodobnega zdravstva Medical, ki bodo avgusta in septembra. Zagotovo bodo izpeljali vsa tradicionalna ocenjevanja kakovosti v okviru Agre.