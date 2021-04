Pada zadnja klapa Maksimovićeve praznične družinske pustolovščine Kapa

Ljubljana, 22. aprila - V prostorih Viba filma v Ljubljani danes poteka zadnji dan snemanja igranega celovečernega filma Kapa v režiji Slobodana Maksimovića in po scenariju Saše Eržen. Gre za prvi slovenski božični film, namenjen otrokom in njihovim staršem oziroma starim staršem. Premiera in distribucija celovečerca je predvidena v novembru.