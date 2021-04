Albanija sredi pandemije in političnih napetosti na volitve

pripravil Mihael Šuštaršič

Tirana, 23. aprila - Albanija se to nedeljo podaja na parlamentarne volitve, na katerih se bo premier Edi Rama potegoval za nov, že tretji mandat. A politični boj sredi pandemije covida-19 je bil zelo napet, z množičnimi protesti in demonstracijami. V sredo je prišlo celo do spopada med političnimi nasprotniki, pri čemer je bil en človek ubit, še štirje pa ranjeni.