Izraelska vojska v povračilnem napadu zadela cilje v Siriji

Tel Aviv/Damask, 22. aprila - Izraelska vojska je davi sporočila, da je zadela tarče v Siriji, potem ko so iz sosednje države izstrelili raketo. Izraelske obrambne sile so sporočile, da so iz Sirije izstrelili raketo na območje Negev na jugu Izraela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.