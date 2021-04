Znani so nominiranci za Cankarjevo nagrado

Ljubljana, 22. aprila - Za Cankarjevo nagrado, ki je poklon velikemu slovenskemu književniku ter hkrati priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku, so nominirani Andrej Blatnik, Gašper Kralj, Mirana Likar in Lucija Stepančič. Nagrada bo podeljena 30. maja v Cankarjevem lazu na Vrhniki, če bodo to dopuščale razmere.