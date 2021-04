Alja Lobnik za STA: Pomembno je dati prostor vsem praksam in vztrajati pri kršenju konvencij

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 24. aprila - Nova direktorica in umetniška vodja Maske Alja Lobnik je v pogovoru za STA spomnila, da je Maska vselej prevpraševala gledališki medij kot tak, kaj vse ta medij lahko je in do kam seže. S sodelavci želi snovali program, ki bi gledališče postavil v "zdaj" in ga približal drugim umetnostim, izbrane teme pa želijo vpeti v vsa področja dela zavoda.