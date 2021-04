Siciljanska kriminalna združba ropala slovenske banke

Dobrovo/Dutovlje/Nova Gorica, 22. aprila - Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Nova Gorica in PU Koper so v sodelovanju z italijanskimi kriminalisti mobilnih enot iz Gorice in Trsta uspešno zaključili večmesečno preiskavo dveh ropov bank, ki so ju izvedli člani kriminalnih združb iz italijanske pokrajine Catania na Siciliji.