Ob dnevu Zemlje na spletnem Kinodvoru animirani celovečerec Prinčevo potovanje

Ljubljana, 23. aprila - Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu, sta Animateka in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta omogočila ogled animiranega francoskega celovečerca režiserjev Jeana-Francoisa Laguionieja in Xavierja Picarda Prinčevo potovanje. Filmska pustolovščina opozarja na aktualne problematike današnjega sveta. Dostopen bo na spletnem Kinodvoru od danes do 2. maja.