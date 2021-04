Grad Rihemberk ponovno vabi obiskovalce

Nova Gorica, 23. aprila - Po dolgem in negotovem obdobju zaradi epidemije grad Rihemberk nad Branikom od sobote dalje ponovno vabi obiskovalce. Grad bo predvidoma odprt vse sobote, nedelje in praznike do konca poletne sezone 2021, če bodo le epidemiološke razmere to dopuščale. Želja obiskovalcev je bila, da se odpre že pred prvomajskimi prazniki.