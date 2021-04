Bruselj ob opredelitvi meril za zelene naložbe preložil odločitev glede jedrske energije in plina

Bruselj, 21. aprila - Evropska komisija je danes sprejela sveženj o trajnostnem financiranju, ki vključuje opredelitev meril za zelene naložbe. Politično izjemno občutljivo odločitev o tem, ali so tudi naložbe v povezavi z jedrsko energijo in zemeljskim plinom trajnostne in s tem upravičene do evropskih sredstev za zeleni prehod, je preložila.