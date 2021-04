Iz superlige izstopila tudi Handanovićev in Oblakov klub

Ljubljana, 21. aprila - Nogometna superliga, ki je v zadnjih dneh dvignila mnogo prahu in kritik, je pred razpadom. Potem ko jo je že v torek zvečer zapustila šesterica angleških klubov, ki so bili soustanovitelji, sta uradno izstopila tudi milanski Inter Samirja Handanovića in Atletico Madrid Jana Oblaka. Kot zadnji je pred nekaj trenutki izstopil še Milan.