Mediji po Evropi o superligi: Poraz pohlepa, zmaga navijačev

Ljubljana, 21. aprila - Britanski časniki so v današnjih izdajah pozdravili "poraz pohlepa" in zmago navijačev, potem ko je vseh šest angleških nogometnih klubov odpovedalo nastop v evropski superligi, kontroverzen milijardni projekt pa obsodilo na propad. Pri superligi sicer še vztrajajo in pravijo, da bodo "preoblikovali" projekt.