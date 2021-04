SDH in Kad do 7. maja zbirata ponudbe za njun delež v Intereuropi

Ljubljana, 21. aprila - Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta danes objavila vabilo k dajanju ponudb za njun delež v Intereuropi. Gre za skoraj 4,3 odstotka delnic koprskega logista, ki je sicer v skoraj 81-odstotni lasti državne Pošte Slovenije. SDH in Kad ponudbe zbirata do 7. maja do 16. ure.