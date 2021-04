Mariborski odbojkarji v finalu izsilili četrto tekmo

Maribor, 20. aprila - Odbojkarji Merkur Maribora so v finalni seriji državnega odbojkarskega prvenstva izsilili četrto tekmo. Na tretji so v domači dvorani Tabor s 3:2 (-33, 16, 22, -23, 11) premagali ACH Volley in mu tako preprečili, da bi se že danes veselil 18. naslova prvaka. Mariborčani so izid v zmagah znižali na 1:2.