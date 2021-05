Vlada in ljubljanska občina v podpis dogovora za sodelovanje pri projektih

Ljubljana, 6. maja - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in ljubljanski župan Zoran Janković bosta danes podpisala dogovor o izvajanju programov in nalog po zakonu o glavnem mestu med letoma 2020 in 2023. V dogovor je med drugim vključenih več infrastrukturnih projektov, pa tudi ureditev prostorske problematike zapora in sodišč.