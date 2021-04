Senat ljubljanske univerze sprejel pravilnik o delu komisije za etična vprašanja

Ljubljana, 20. aprila - Senat ljubljanske univerze je na današnji seji med drugim sprejel pravilnik o delu komisije za etična vprašanja univerze, ki nadomešča trenutno veljavni poslovnik o delu komisije iz leta 2018. Dodane so določbe, ki se nanašajo na začetek postopka, dodana so ravnanja, ki se štejejo za neetična, in tudi možni ukrepi zoper kršitelja.