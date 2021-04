Sindikati v načrtu za okrevanje in odpornost pogrešajo vlaganje v ljudi

Ljubljana, 20. aprila - Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost po besedah Andreja Zorka iz ZSSS absolutno premalo sredstev namenja ljudem. "Mi ne nasprotujemo gospodarskemu okrevanju, a gospodarsko okrevanje brez socialnega okrevanja in brez vlaganja v ljudi je okrevanje, ki utegne povzročiti nedostojna in nekvalitetna prekarna delovna mesta," je opozoril.