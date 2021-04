Levica zahteva razpravo o predlaganih davčnih spremembah

Ljubljana, 20. aprila - Predlogi sprememb davčne zakonodaje, ki so od petka v javni obravnavi, bodo po oceni poslancev Levice na račun davčnih odpustkov kapitalu in najbolje plačanim povzročili milijardno luknjo v državnem proračunu ter zdravstveni in pokojninski blagajni. Zahtevajo, naj o tem na nujni seji razpravlja komisija DZ za nadzor javnih financ.