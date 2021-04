Nov razpis za bodoče podjetnike s poslovnimi idejami na območju ljubljanske regije

Ljubljana, 20. aprila - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila tretji razpis za vključitev v štirimesečni program projekta Podjetno nad izzive. Namenjen je vsem, ki imajo podjetniške ideje in si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaj ključnih znanj. Prijave so možne do 17. maja.