Vzajemni skladi kot primerna oblika dolgoročnega varčevanja

Ljubljana, 20. aprila - Premoženje v upravljanju slovenskih vzajemnih skladov se je v zadnjih 20 letih podvojilo, vseeno pa imajo vlagatelji še vedno večji del naložb v depozitih in gotovini. Ob ničelnih obrestnih merah in napovedi ležarin so vzajemni skladi neka naravna izbira, pravijo v stanovskem združenju. Skladi so tudi primerna oblika dolgoročnega varčevanja.