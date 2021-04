Prenova cerkve v Žički kartuziji naj bi se nadaljevala po načrtih

Slovenske Konjice, 20. aprila - Nesoglasja arhitekturne in umetnostnozgodovinske stroke glede načrtovanega prekritja cerkve Sv. Janeza Krstnika v kompleksu Žičke kartuzije niso bila zglajena niti po dveh sestankih v minulem tednu. Kljub temu gre, kot so sporočili z ministrstva za kulturo, projekt dalje, saj bi drugačne rešitve povzročile veliko zamudo in s tem ogrozile načrte.