Na sojenju policistu za umor Georgea Floyda zaključne besede

Minneapolis, 19. aprila - Na sojenju policistu Dereku Chauvinu za umor Georgea Floyda so bile danes na vrsti zaključne besede tožilstva in obrambe. Po mnenju prvega je Chauvin neposredno odgovoren za smrt Floyda, ki da je do zadnjega diha prosil za pomoč. Obramba je medtem trdila, da tožilstvu ni uspelo brez dvoma dokazati krivde policista.