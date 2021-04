Kustečeva in Vestagerjeva o raziskavah, umetni inteligenci in digitalizaciji

Ljubljana, 19. aprila - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je danes prek videopovezave pogovarjala z izvršno podpredsednico Evropske komisije Margrethe Vestager. Strinjali sta se, da morata dati umetna inteligenca in digitalizacija v osredje človeka in odgovarjati na družbena vprašanja.