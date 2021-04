Umetnica Petra Varl s Prostorom v dveh dejanjih za individualno umetniško izkušnjo

Ljubljana, 21. aprila - Umetnica Petra Varl je pripravila nov projekt z naslovom Prostor v dveh dejanjih, v katerem sta poglavitna predvsem izkušnja in občutje gledalca, hkrati pa želi javnost obvestiti o spremembah, ki se dogajajo v njenem umetniškem delu. Prvo dejanje bo na ogled 24. in 25. aprila ter 7. in 8. maja, drugo pa 27. in 28. aprila ter 14. in 15. maja.